Idolo della Generazione Z Geolier in concerto a Riccione Per lui è già tutto esaurito lo stadio di Napoli
Geolier, uno dei rapper più seguiti dalla Generazione Z, si prepara a scatenarsi a Riccione con un concerto già tutto esaurito. L’artista, molto amato dai giovani, ha fatto il pieno di biglietti e l’attesa cresce. Per lui, il concerto di Napoli è già sold out, e ora si concentra sulla tappa estiva sulla riviera romagnola.
Rapper italiano tra i più influenti della Generazione Z, Geolier sarà tra gli ospiti più attesi della stagione estiva di Riccione. Cresciuto nel quartiere Secondigliano, il suo stile unisce urban e liriche in dialetto napoletano: osannato dai giovanissimi, nel 2024 è entrato nelle case di tutti.🔗 Leggi su Riminitoday.it
