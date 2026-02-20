Con lo spettacolo Lui Enrico Anna Meacci porta la memoria di Enrico Berlinguer nei Circoli Arci di Firenze e provincia
Il tour nei Circoli Arci partirà il 6 Marzo al Circolo Arci “Bruno Baldini” di Barberino di Mugello per proseguire poi nel mese di Aprile con le date alla Casa del Popolo “Rita Atria” di Vingone a Scandicci (11 Aprile), alla Casa del Popolo di Settignano (18 Aprile), al Circolo Arci La Rampa di Tavarnelle Val di Pesa (24 Aprile) e poi ancora nel mese di Maggio, al Circolo Arci Rinascita di Campi Bisenzio (1 Maggio), alla casa del Popolo di Greve in Chianti (3 Maggio) e al Circolo Arci 25 Aprile di Firenze (22 Maggio). Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito con tessera Arci. Con “Lui, Enrico” Anna Meacci affronta un monologo dove ci sono due vite che scorrono come binari paralleli: non si toccano mai, ma vanno nella stessa direzione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
