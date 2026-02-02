Al Sannazaro Enrico Lo Verso in prima nazionale con lo spettacolo Pierino e il lupo

Venerdì 6 febbraio 2026, al Teatro Sannazaro di Napoli, va in scena la prima italiana di “Pierino e il lupo”. Enrico Lo Verso interpreta il protagonista in uno spettacolo che riprende una delle composizioni più note di Sergej Prokofiev. Dopo il debutto, lo spettacolo continuerà in tournée in tutta Italia.

Venerdì 6 febbraio 2026, al Teatro Sannazaro di Napoli, debutta in prima nazionale lo spettacolo “Pierino e il lupo” una delle opere più famose di Sergej Prokofiev, lo spettacolo poi proseguirà in tournée in tutta Italia. In scena accanto ad Enrico Lo Verso ci saranno Samanta Chieffallo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Al Sannazaro Teatro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Al Sannazaro Teatro

Argomenti discussi: Napoli | Pierino e il lupo.

Enrico Lo Verso in Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev 6 Febbraio 2026 | ore 21:00 Teatro Sannazaro – Napoli Con: Orchestra Filarmonica Samanta Chieffallo, Simona Bettoni, Daniela Savoldi Regia: Francesco Branchetti Progetto illuminotecnico: - facebook.com facebook