Lo sciopero dei giornalisti | la nota della Fnsi e la risposta degli editori

Oggi i giornalisti hanno incrociato di nuovo le braccia in segno di protesta per il rinnovo del contratto di lavoro, fermo da dieci anni. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana ha diffuso una nota ufficiale riguardo alla vertenza, mentre gli editori hanno risposto con una propria comunicazione, riaccendendo il confronto tra le parti.

Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già proclamata per il 16 aprile. Avere un contratto rinnovato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso, dentro e fuori le redazioni, non è un privilegio. Lavorare senza precarietà permanente non è un privilegio. Fare informazione libera, professionale e indipendente, senza ricatti economici, è un diritto. Garantire condizioni dignitose per chi lavora, per chi entra nella professione e per chi ne esce è un obbligo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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