Lo faccio io Ministro del turismo il super vip si candida | pronto a giurare da Mattarella

Durante una puntata radiofonica, un noto personaggio pubblico ha commentato l’attualità politica con toni ironici, facendo riferimento a una possibile candidatura al Ministero del Turismo. Ha affermato di essere disposto a giurare da un rappresentante della Repubblica, senza fornire ulteriori dettagli o conferme ufficiali. La dichiarazione ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico presente in studio.

Rosario Fiorello è tornato a commentare l’attualità politica con toni ironici, evocando una candidatura al Ministero del Turismo nel corso della sua trasmissione radiofonica. Lo showman ha costruito il siparietto a partire dalle recenti novità legate alla guida del dicastero, immaginando persino il momento del giuramento al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’intervento, incentrato su una finta “disponibilità” a entrare nell’esecutivo, ha alternato battute e riferimenti al clima istituzionale delle ultime settimane. In studio, con lui, anche Fabrizio Biggio, che ha contribuito al ritmo del dialogo e al taglio satirico del racconto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Fiorello si candida: “Il ministro del turismo lo faccio io. Giurerò da Mattarella cantando Ambra”Durante la puntata de La Pennicanza di venerdì 27 marzo, Fiorello si candida come nuovo ministro del turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanché. Daniela Santanchè si dimette da ministro del TurismoAlla fine, dopo la richiesta di dimissioni esternata dalla premier Giorgia Meloni ieri sera, il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha lasciato... Una raccolta di contenuti su Lo faccio io Ministro del turismo il... Temi più discussi: Bonus elettrodomestici; Nordio: Tanto da fare, dall’organico dei magistrati al personale Pnrr; Meloni vuole le dimissioni di Santanché, lei si presenta al ministero: no comment sul passo indietro; Meloni-Santanchè, dopo lo scontro durissimo l'ira della premier: Da oggi non copro più nessuno, chi sbaglia paga. Fiorello si candida: Il ministro del turismo lo faccio io. Giurerò da Mattarella cantando AmbraDurante la puntata de La Pennicanza di venerdì 27 marzo, Fiorello si candida come nuovo ministro del turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanché ... fanpage.it Fiorello si candida come ministro del turismo: Lo faccio io. Giurerò da MattarellaLa satira politica in Italia ha da sempre un volto iconico e una voce inconfondibile, ovvero quella di Rosario Fiorello. Durante l’ultima puntata de La Pennicanza, il celebre showman siciliano ha ... thesocialpost.it Spero che il nuovo ministro del #Turismo faccia davvero l'interesse del settore con una piena riforma del settore #taxi e #NCC. Non è più possibile avere una situazione che la stessa Corte Costituzionale ha evidenziato essere critica. x.com Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono accettate le dimissioni rassegnate dalla ministra Daniela Santanché dalla carica di Ministro del turismo e si affida l' - facebook.com facebook