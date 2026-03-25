Il ministro del Turismo ha annunciato le sue dimissioni dopo una richiesta pubblica della premier. La decisione arriva a seguito di una comunicazione ufficiale e si concretizza con la fine dell'incarico. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore, chiudendo così il suo incarico nel governo.

Alla fine, dopo la richiesta di dimissioni esternata dalla premier Giorgia Meloni ieri sera, il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha lasciato l'incarico. E lo ha fatto con una lettera dal sapore amore. "Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo. Ho voluto (e spero mi capirai) che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perché, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Daniela Santanchè si dimette da ministro del Turismo

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