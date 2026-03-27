Fiorello si candida | Il ministro del turismo lo faccio io Giurerò da Mattarella cantando Ambra

Durante la puntata de La Pennicanza di venerdì 27 marzo, il conduttore ha annunciato la propria candidatura come nuovo ministro del turismo, in seguito alle dimissioni della precedente titolare. Ha dichiarato che si impegnerà a ricoprire il ruolo e ha scherzato sulla possibilità di giurare da Mattarella cantando una canzone di Ambra.