LIVE Berrettini-Zverev 3-6 4-6 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | sconfitta dell’azzurro contro un solidissimo tedesco

Durante la partita di oggi a Indian Wells, Zverev ha battuto Berrettini con il punteggio di 6-3, 6-4. Il tedesco ha mostrato una certa solidità e ha conquistato il match in due set. Berrettini, invece, ha evidenziato freschezza ma non è riuscito a portare a casa il risultato. La sfida si è conclusa con la vittoria di Zverev, che ha dimostrato di essere in buona forma.

21.35 Per quanto riguarda Cobolli, il romano ha pareggiato vincendo 6-3 il secondo set, mentre nel terzo e decisivo parziale si trova in vantaggio 2-1 con il break conquistato. Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buon proseguimento di serata a tutti! 21.32 L’azzurro serve con il 73% e riesce a conquistare il 76% dei punti. Fa meglio Zverev che conquista 89% di punti con il 76% di prime palle in campo. 3-6, 4-6 GAME, SET AND MATCH! Vince Zverev, troppo più forte in questo momento rispetto a Berrettini che ha dimostrato comunque di essere fresco: l’azzurro deve continuare a lavorare per cercare la miglior forma possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Zverev 3-6 4-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: sconfitta dell’azzurro contro un solidissimo tedesco LIVE Berrettini-Zverev 3-6 4-5, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il tedesco servirà per il match, l’azzurro cerca la rimonta impossibile3-6, 4-6 GAME, SET AND MATCH! Vince Zverev, troppo più forte in questo momento rispetto a Berrettini che ha dimostrato comunque di essere fresco:... LIVE Berrettini-Zverev 3-6 1-0, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il secondo set inizia con il servizio dell’azzurro1-1 GAME ZVEREV! Senza problemi il primo turno in battuta del tedesco nel secondo set. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Berrettini Zverev 3 6 4 6 ATP.... Temi più discussi: Berrettini-Zverev, che sfida a Indian Wells: cronaca LIVE dalle 20; Berrettini-Zverev, 2° turno lusso a Indian Wells: data, orario e dove vederla in tv; Tre italiani in top 15: il RANKING ATP; Berrettini-Zverev oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streaming. Berrettini-Zverev diretta, poi Cobolli e Musetti: Indian Wells, segui le sfide di tennis oggi LIVEIl tennista romano sfida il numero quattro del mondo. Gli altri due azzurri affronteranno Keckmanovic e Fucsovics. Tutti gli ... corrieredellosport.it Berrettini-Zverev, che sfida a Indian Wells: cronaca LIVE dalle 20CLICCA QUI O PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA [https://www.supertennis.tv/News/Atp/berrettini-zverev-indian-wells-cronaca-live-risultato] ... sport.tiscali.it A pochi minuti di distanza sia Flavio Cobolli che Matteo Berrettini perdono il primo set, entrambi per 6-3 Decisivo per Kecmanovic il break rubato a Cobolli nell’ottavo game. Berrettini annulla due set point sul suo servizio ma non può niente quando Zverev s x.com #Berrettini-#Zverev, secondo turno Masters 1000 #IndianWells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook