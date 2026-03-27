Oggi si corre la tappa della Settimana Coppi&Bartali 2026, con meno di 80 chilometri al traguardo. In fuga ci sono sette corridori, ancora in lotta per la vittoria di tappa. Sono attivi anche aggiornamenti in tempo reale sulla E3 Saco Classic e sulla tappa odierna del Giro di Catalogna, con eventi che si svolgono in diverse zone del circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.30 13.42 Siamo già oltre le 2 ore di corsa. 13.39 I fuggitivi hanno 3 minuti di vantaggio sul gruppo. 13.36 Sono 7 i fuggitivi di giornata: Luca Colnaghi (Bardiani CSF 7 Saber), Nicholas Travella (Biesse – Carrera – Premac), Will Harding (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente), Giosuè Epis (Petrolike), Mirko Bozzola (S.C. Padovani Polo Cherry Bank), Ben Granger (Solution Tech NIPPO Rali) e Jesper Stiansen (Tudor Pro Cycling Team U23). 13.33 Mancano meno di 80 km all’arrivo. 13.30 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: meno di 80 km all’arrivo, sono in 7 in fuga

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