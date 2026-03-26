Oggi si svolge una tappa del Giro di Catalogna con quattro corridori in fuga a circa 80 chilometri dall’arrivo. La corsa è seguita in tempo reale, con aggiornamenti disponibili online. La competizione prosegue con i ciclisti che affrontano le ultime fasi della gara, mentre i fuggitivi cercano di mantenere il vantaggio sugli inseguitori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13.05 13.33 Sono 4 i corridori in fuga, tutti italiani: Renato Favero (Biesse – Carrera – Premac), Kevin Pezzo Rosola (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Andrea Cantoni (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente) e Marco Martini (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone). 13.30 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport, ben ritrovati per la Diretta Live testuale della seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 4 fuggitivi in avanscoperta a 80 km dalla fine

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