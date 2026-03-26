Oggi si svolge la tappa della Settimana Coppi&Bartali 2026 con circa 70 chilometri ancora da percorrere. I fuggitivi sono in testa con un vantaggio di circa quattro minuti sul gruppo principale. La cronaca della corsa è disponibile in tempo reale, con aggiornamenti continui sulle fasi della gara. La tappa del Giro di Catalogna è in corso e le informazioni sono aggiornate dalle 13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13.05 13.58 Media di gara, dopo due ore: 42.200 kmh. 13.55 Sono 70 i km all’arrivo. 13.52 Ora il gruppo insegue a 4:02. 13.49 GPM Canneto Pavese: primo passaggio che vede Kevin Pezzo Rosola precedere Andrea Cantoni e Renato Favero. 13.46 Tra i fuggitivi, in questo momento, Andrea Cantoni sarebbe quello in grado di andare a vestire la maglia di leader della generale: il suo ritardo infatti è di 1:43, in sede di partenza, ma ora insieme ai 3 compagni di fuga ha quasi 4:00 minuti di vantaggio. 13.43 Da segnalare il pesante ritiro di Danny van Poppel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e gli abbandoni di Gil Gelders (Soudal Quick-Step) e Giuseppe Alessandro Carmeni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 70 km all’arrivo, i fuggitivi gestiscono 4 minuti di vantaggio

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