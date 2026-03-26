LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Filippo D’Aiuto prova ad anticipare la volata gruppo preso d’infilata a meno di 5 km dalla fine

Durante la tappa odierna del Giro di Catalogna, Filippo D’Aiuto ha tentato di anticipare la volata, ma il gruppo si è riunito a meno di cinque chilometri dalla conclusione. La corsa è proseguita con i velocisti che si sono preparati per lo sprint finale. La sessione in diretta è disponibile a partire dalle 13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13.05 15.32 Ancora lui a guadagnare terreno. Ora ha 22 secondi di vantaggio il corridore della General Store – Essegibi – F.Lli Curia (CT). Mancano 3 km all’arrivo. 15.30 Colpo di frusta incredibile di D’Aiuto che ai -5 km dall’arrivo a guadagnato 12 secondi. 15.27 Attenzione a Filippo D’Aiuto, che vuole provare un’azione solitaria per anticipare la volata. 15.25 Gruppo compatto, si va verso la volata. 15.23 Meno di 10 km all’arrivo. 15.22 Il gruppo ora trova il modo di piombare sui fuggitivi. 15.19 INEOS Grenadiers che prova a richiudere lo strappo per far concretizzare la volata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo D’Aiuto prova ad anticipare la volata, gruppo preso d’infilata a meno di 5 km dalla fine Articoli correlati LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 4 fuggitivi in avanscoperta a 80 km dalla fineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 60 km all’arrivo, il gruppo non riesce ad avvicinarsi ai fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13. Tutto quello che riguarda Settimana Coppi Temi più discussi: Dove vedere la Settimana Coppi e Bartali 2026 in TV e Streaming? Nessuna trasmissione in diretta; LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: sprint ristretto vinto da Laurance! Trionfo francese nella prima tappa; Settimana Coppi e Bartali: tutte le tappe, i favoriti e dove vederla in tv; Corsa in linea Uomini, Tappa 1, Barbaresco - Barolo 25/03/2026. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 70 km all’arrivo, i fuggitivi gestiscono 4 minuti di vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13.05 13.58 Media di gara, dopo due ore: 42.200 ... oasport.it LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: sprint ristretto vinto da Laurance! Trionfo francese nella prima tappaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.30 ... oasport.it Settimana Coppi e Bartali 2026, Maximilian Schachmann: “La partenza di Evenepoel È un processo normale. Abbiamo migliorato i punti di forza” x.com Dopo una prima tappa totalmente piemontese tra Barbaresco e Barolo, la Settimana Coppi e Bartali passa in Lombardia dove tra Lodi e Massalengo andrà in scena la seconda frazione. - facebook.com facebook