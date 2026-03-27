LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | Manni Roethlisberger e Paolino Tuba puntano alla qualificazione nella Rhythm Dance

Alle 11.30 si svolge la rhythm dance delle coppie di danza ai Mondiali di pattinaggio artistico 2026. La gara si svolge in diretta, con le coppie ManniRoethlisberger e PaolinoTuba che cercano la qualificazione. La competizione è il primo evento della giornata e si svolge con una programmazione già stabilita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20: Si parte alle 11.30 con la rhythm dance delle coppie di danza, primo atto di una gara che, almeno sulla carta, sembra già avere un copione definito. In serata, dalle 18.00, riflettori puntati sul programma libero femminile, decisivo per assegnare i titoli e completare il podio. 11.17: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Praga in Cechia. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Praga in Cechia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Manni/Roethlisberger e Paolino/Tuba puntano alla qualificazione nella Rhythm Dance Articoli correlati LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Gutmann sogna la top10, si parte con la Rhythm DanceBuongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa... LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann sogna la top10, si parte con la Rhythm DanceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di... CELESTIALI! Laurence Fournier Beaudry/Guillaume Cizeron BRILLANO al Gala | #MilanoCortina2026 Una raccolta di contenuti su LIVE Pattinaggio artistico Mondiali... Temi più discussi: Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 27 marzo, tv, streaming, italiani in gara; LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Gutmann sogna la top10, si parte con la Rhythm Dance; Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming; Pattinaggio di figura, Manni-Roethlisberger cambiano guida tecnica prima dei Mondiali!. Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 27 marzo, tv, streaming, azzurri in garaNuovo giorno di competizioni all'O2 di Praga, arena sportiva che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Nella ... oasport.it Pattinaggio di figura, Manni-Roethlisberger cambiano guida tecnica prima dei Mondiali!Una novità significativa in casa Italia a poche ore dai Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio di figura, rassegna appena cominciata sul ghiaccio della ... oasport.it Se Manni/Roethlisberger vogliono continuare non vedo perché non dovrebbero farlo. Questi mondiali saranno un primo confronto interessante con Paolino/Tuba dopo il cambio di team (per entrambe le coppie). Speriamo di riavere anche Tali/Lafornara in for x.com