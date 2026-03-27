Oggi si svolge la terza giornata dei Campionati Mondiali di pattinaggio artistico a Praga. La sessione inizia con la Rhythm Dance, mentre i concorrenti puntano alle prime posizioni. Tra i partecipanti, un pattinatore mira a entrare nella top 10 della classifica generale. La competizione prosegue con le diverse discipline in programma questa settimana nella capitale ceca.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Praga in Cechia. Si parte alle 11.30 con la rhythm dance delle coppie di danza, primo atto di una gara che, almeno sulla carta, sembra già avere un copione definito. In serata, dalle 18.00, riflettori puntati sul programma libero femminile, decisivo per assegnare i titoli e completare il podio. Nella danza su ghiaccio, tutti gli occhi sono puntati su Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron, dominatori annunciati dopo il trionfo olimpico di Milano-Cortina. I francesi si presentano a Praga senza veri avversari diretti, complici le assenze pesanti che hanno svuotato di tensione competitiva la lotta per l’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Gutmann sogna la top10, si parte con la Rhythm Dance

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