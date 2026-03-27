LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | Lara Naki Gutmann sogna la top10 si parte con la Rhythm Dance

Oggi si svolge la terza giornata dei Campionati Mondiali di pattinaggio artistico a Praga, in Repubblica Ceca. La sessione inizia con le competizioni di Rhythm Dance, mentre tra gli atleti in gara c’è Lara Naki Gutmann, con l’obiettivo di entrare nella top10. La manifestazione prosegue con le varie discipline e le relative esibizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Praga in Cechia. Si parte alle 11.30 con la rhythm dance delle coppie di danza, primo atto di una gara che, almeno sulla carta, sembra già avere un copione definito. In serata, dalle 18.00, riflettori puntati sul programma libero femminile, decisivo per assegnare i titoli e completare il podio. Nella danza su ghiaccio, tutti gli occhi sono puntati su Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron, dominatori annunciati dopo il trionfo olimpico di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it

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