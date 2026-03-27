Durante i Mondiali di pattinaggio artistico 2026, si svolgono le gare in diretta con alcune coppie in difficoltà, tra cui Manni e Roethlisberger e Paolino e Tuba. Attualmente, per la Repubblica Ceca sono impegnati sul ghiaccio i giovani Katerina Mrazova, 20 anni, e Daniel Mrazek, 23 anni. La gara continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21: Per la Repubblica Ceca sono sul ghiaccio Katerina Mrazova, di Vrchlabi, 20 anni e Daniel Mrazek, 23 anni di Nymburk. Sono allenati tra Egna e Bolzano daMatteo Zanni, Barbora Reznickova, Katharina Müller, Denis Lodola, Francesco Corazza. Sono stati campioni del mondo juniores 2023 e nel 2024 sono stati noni all’Europeo e 13mi ai Mondiali. Nel 2025 sono stati 12mi all’Europeo di Tallin, quest’anno sono stati 16mi ai Giochi olimpici di Milano. La musica: One Two di AI (of 90s style Bon Jovi), Thunderstruck degli ACDC. Il personal Best Score nella Rhythm Dance è stato 77.29, ottenuto all’ISU CS Golden Spin of Zagreb 2025 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Manni/Roethlisberger e Paolino/Tuba a rischio! Attesa per Gutmann

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Manni/Roethlisberger e Paolino/Tuba puntano alla qualificazione nella Rhythm Dance

Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: attesa per Lara Naki Gutmann nell’ultimo gruppo

Contenuti utili per approfondire LIVE Pattinaggio artistico Mondiali...

Temi più discussi: Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 27 marzo, tv, streaming, italiani in gara; Campionati del mondo di pattinaggio di figura 2026: programma, orari e dove vedere tutte le stelle in gara a Praga; LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Gutmann sogna la top10, si parte con la Rhythm Dance; Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming.

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Manni/Roethlisberger e Paolino/Tuba a rischio! Attesa per GutmannCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06: In chiusura del quarto gruppo la coppia finlandese composta da Yuka Orihara, 25 anni, originaria di Asaka ... oasport.it

Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 27 marzo, tv, streaming, azzurri in garaNuovo giorno di competizioni all'O2 di Praga, arena sportiva che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Nella ... oasport.it

Se Manni/Roethlisberger vogliono continuare non vedo perché non dovrebbero farlo. Questi mondiali saranno un primo confronto interessante con Paolino/Tuba dopo il cambio di team (per entrambe le coppie). Speriamo di riavere anche Tali/Lafornara in for x.com