LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | attesa per Lara Naki Gutmann nell’ultimo gruppo

Durante la sessione di pattinaggio artistico ai Mondiali 2026, si è svolto l’ultimo gruppo con l’atleta in questione in pista. Alle 15.30, si sono svolti alcuni tentativi e valutazioni, tra cui un tentativo di axel che ha avuto un doppio e un step out, differente dal triplo previsto. È stata eseguita con successo una combinazione di salti composta da un triplo lutz e un triplo toeloop, oltre a un triplo loop.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30: Solo doppio e con step out l’axel che doveva essere triplo, bene la combinazione triplo lutz + triplo toeloop, bene il triplo loop 15.28: Sul ghiaccio una delle atlete più forti al mondo, la giapponese Ami Nakai, ancora 17enne, compirà 18 anni fra un mese, nata a Niigata e residente a Funabashi. E’ allenata tra Chiba e Funabashi da Kensuke Nakaniwa, Makoto Nakata, Momoe Nagumo, Aya Tanoue, Niina Takeno. E’ stata quarta ai Mondiali juniores dello scorso anno e argento ai recenti Four Continents.A Milano si è presa la soddisfazione di salire sul terzo gradino del podio. Si esibisce su: La Strada di Nino Rota. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: attesa per Lara Naki Gutmann nell’ultimo gruppo Articoli correlati Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: doppietta coreana al comando, attesa per Lara Naki Gutmann nell’ultimo gruppo Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Zhang va al comando, attesa per Lara Naki Guttman nell’ultimo gruppo CONTI-MACII da standing ovation, miglior libero in carriera e 2° posto a Nagoya | RIVIVI LA PROVA Approfondimenti e contenuti su Lara Naki Gutmann Temi più discussi: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: si parte con Lara Naki Gutmann e Caldara/Maglio; Mondiali di pattinaggio di figura 2026 a Praga: programma, orari, atleti in gara e dove vedere in diretta tv e streaming; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi in tv: orari mercoledì 25 marzo, streaming, italiani in gara; Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming. LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: doppietta coreana al comando, attesa per Lara Naki Gutmann nell’ultimo gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12: Bene il doppio axel, bene il triplo lutz, bene la combinazione triplo flip + triplo toeloop 15.10: Sul ... oasport.it Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi in tv: orari mercoledì 25 marzo, streaming, italiani in garaIl conto alla rovescia è scaduto. Oggi, mercoledì 25 marzo, cominciano i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, rassegna quest'anno in scena a ... oasport.it La rinascita sul ghiaccio di Lara Naki Gutmann: “Ho imparato a credere in me” . Dietro la grazia e l'eleganza della classe 2002 c'è una pattinatrice con carattere da vendere. Di Giuliana Lorenzo - facebook.com facebook La rinascita sul ghiaccio di Lara Naki Gutmann: “Ho imparato a credere in me” . Dietro la grazia e l'eleganza della classe 2002 c'è una pattinatrice con carattere da vendere. Di Giuliana Lorenzo x.com