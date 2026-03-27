LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | Lara Naki Gutmann nella storia è assalto alla top 5!

Durante la sessione dei Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, Lara Naki Gutmann ha eseguito un triplo lutz, un doppio axel e un doppio toeloop in sequenza, con un piccolo step out sul triplo flip e senza riuscire a completare la combo con il doppio toeloop. La pattinatrice ha anche recuperato la sequenza con un doppio axel seguito da un doppio toe loop.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.10: bene triplo lutz+doppio axel+doppio toeloop in sequenza, piccolo step out sul triplo flip niente combo con doppio toeloop, bene la combinazione recuperata doppio axel+doppio toealoop 21.08: Bene la combinazione triplo flip+triplo toeloop, bene il triplo loop, bene il triplo lutz, bene il triplo salchow 21.05: Apre l’ultimo gruppo la georgiana Anastasiia Gubanova. 23 anni, di Togliattigrad, vive e si allena a San Pietroburgo, guidata da Evgeni Rukavitsin. Prima di laurearsi campionessa continentale a Espoo nel 2023, al debutto ai Giochi Olimpici a Pechino ha colto un’ottima undicesima piazza, è stata settima agli Europei 2022 di Tallinn e ottava ai Mondiali di Montpellier, mentre ai Mondiali del 2023 a Saitama ha chiuso al 14mo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann nella storia, è assalto alla top 5! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: top 10 per Lara Naki Gutmann, dominio giapponese nel corto! Coppie di artistico dalle 18.45 Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann sogna l’exploit SHOCK ALLE OLIMPIADI: IL PATTINATORE ILIA MALININ EFFETTUA IL SALTO MORTALE ALL'INDIETRO VIETATO Una selezione di notizie su Lara Naki Gutmann Temi più discussi: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Caldara/Maglio qualificati per il libero! Bene Lara Naki Gutmann; Campionati del mondo di pattinaggio di figura 2026: i risultati e tutte le gare LIVE; Pattinaggio artistico, Lara Naki Gutmann appena fuori dalla top 5 dopo lo short ai Mondiali, Sakamoto incanta; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi in tv: orari mercoledì 25 marzo, streaming, italiani in gara. Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 27 marzo, tv, streaming, azzurri in garaNuovo giorno di competizioni all'O2 di Praga, arena sportiva che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Nella ... oasport.it Pattinaggio artistico, Lara Naki Gutmann appena fuori dalla top 5 dopo lo short ai Mondiali, Sakamoto incantaComincia con una prestazione molto solida il cammino di Lara Naki Gutmann. La trentina ha infatti centrato la settima posizione in occasione dello short ... oasport.it FAVO-LARA Ottimo programma corto per Lara Naki Gutmann a Praga! L’azzurra è in settima piazza provvisoria, ma mai aveva chiuso questo segmento di gara ai Mondiali così in alto! La rassegna iridata di pattinaggio di figura prosegue oggi con altri d - facebook.com facebook FAVO-LARA Ottimo programma corto per Lara Naki Gutmann a Praga! L’azzurra è in settima piazza provvisoria, ma mai aveva chiuso questo segmento di gara ai Mondiali così in alto! La rassegna iridata di pattinaggio di figura prosegue oggi con altri d x.com