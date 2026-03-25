LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | top 10 per Lara Naki Gutmann dominio giapponese nel corto! Coppie di artistico dalle 18.45
Durante la sessione dei Mondiali di pattinaggio artistico, la giapponese Mone Chiba ha stabilito un nuovo record personale con un punteggio di 78 punti nel corto. Lara Naki Gutmann si è posizionata tra le prime dieci, mentre le coppie di artistico sono scese in pista alle 18.45. La diretta live prosegue con aggiornamenti sulle gare principali e sui risultati più recenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19: La giapponese Mone Chiba totalizza il nuovo record personale di 78.45. E’ seconda e si giocherà l’oro con Sakamoto 16.18: Vuole chiudere la stagione con una medaglia al collo Mone Chiba che ha portato a termine un programma corto di grande qualità 16.17: Bene la combinazione triplo flip + triplo toeloop, bene il doppio axel, bene il triplo lutz 16.15: Sim conclude il primo segmento di gara con la giapponese Mone Chiba, 20 anni, nata a Sendai e residente a Kyoto dove è allenata da Mie Hamada, Satsuki Muramoto, Hiroaki Sato. Lo scorso anno è stata sesta al Four Continents e bronzo al Mondiale di Boston, fu settima al Mondiale 2024 a Montreal. 🔗 Leggi su Oasport.it
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