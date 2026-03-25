Durante la sessione dei Mondiali di pattinaggio artistico, la giapponese Mone Chiba ha stabilito un nuovo record personale con un punteggio di 78 punti nel corto. Lara Naki Gutmann si è posizionata tra le prime dieci, mentre le coppie di artistico sono scese in pista alle 18.45. La diretta live prosegue con aggiornamenti sulle gare principali e sui risultati più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19: La giapponese Mone Chiba totalizza il nuovo record personale di 78.45. E’ seconda e si giocherà l’oro con Sakamoto 16.18: Vuole chiudere la stagione con una medaglia al collo Mone Chiba che ha portato a termine un programma corto di grande qualità 16.17: Bene la combinazione triplo flip + triplo toeloop, bene il doppio axel, bene il triplo lutz 16.15: Sim conclude il primo segmento di gara con la giapponese Mone Chiba, 20 anni, nata a Sendai e residente a Kyoto dove è allenata da Mie Hamada, Satsuki Muramoto, Hiroaki Sato. Lo scorso anno è stata sesta al Four Continents e bronzo al Mondiale di Boston, fu settima al Mondiale 2024 a Montreal. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: top 10 per Lara Naki Gutmann, dominio giapponese nel corto! Coppie di artistico dalle 18.45

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