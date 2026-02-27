LIVE MotoGP GP Thailandia 2026 in DIRETTA | Bezzecchi inizia nel migliore dei modi Bagnaia non forza Alle 9.00 le pre-qualifiche

Alle prime luci dell’alba, la MotoGP in Thailandia prende il via con le prime sessioni di prove libere. Bezzecchi si posiziona davanti a tutti con il miglior tempo, mentre Bagnaia preferisce non rischiare troppo. Le pre-qualifiche sono previste per le 9.00 e offriranno ulteriori indicazioni sulla competitività delle squadre. La corsa al podio si fa sempre più interessante.

05.33 Bezzecchi chiude in vetta la FP1 in 1:29.346 con 110 millesimi su Di Giannantonio a 205 su Martin. Quarto Ogura a 309, quinto Acosta a 332, sesto Marc Marquez a 426. Settimo Pecco Bagnaia a 445 millesimi poi Morbidelli, Alex Marquez e Marini. 05.31 Non migliora nessuno, solo Ogura in 1:29.655 che si porta al quarto posto a 309 millesimi da un super Bezzecchi. 05.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1! Andiamo a vedere gli ultimissimi crono. 05.29 Ultimissimi giri per tutti. Di Giannantonio procede su ottimi parziali e chiude in 1:29.456 e si porta a 110 millesimi da Bezzecchi! 05.28 Ogura si mette al quinto posto in 129.695 a 349 millesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

