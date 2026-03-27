LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | Bezzecchi cerca conferme nel feudo di Marquez

Benvenuti alla cronaca del primo giorno del Gran Premio degli Stati Uniti, terza tappa del campionato 2026 di MotoGP. Durante le sessioni di prove libere, i piloti hanno affrontato le piste di Austin, con attenzione particolare alle performance di alcuni protagonisti. La manifestazione si svolge nel circuito situato in Texas, sotto condizioni meteorologiche prevalentemente soleggiate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP degli USA, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sullo spettacolare tracciato di Austin, il Circus delle due ruote torna a girare e sarà una grande sfida per i centauri, dovendo trovare in breve tempo l’assetto giusto per massimizzare la propria prestazione. Si torna a competere dopo i tanti problemi avuti in Brasile, legati alle condizioni meteorologiche e dell’asfalto del circuito sudamericano. I piloti, da questo punto di vista, sperano di non dover replicare l’esperienza, mettendo in testa alle priorità il lavoro sul set-up. 🔗 Leggi su Oasport.it

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