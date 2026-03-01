Alle 9.00 si accendono i motori per la diretta del GP Thailandia 2026 di MotoGP. La griglia di partenza vede in prima fila il pilota italiano su Aprilia, seguito da altri concorrenti pronti a sfidarsi in pista. La gara si svolge oggi a partire dalla mattinata, con aggiornamenti in tempo reale disponibili per gli appassionati di tutto il mondo.

8.51 Francesco Bagnaia parte 13°. Difficile pensare al podio, ma l’auspicio è che l’obiettivo top5 non sia fuori portata. Vogliamo essere ottimisti. 8.49 Per Marco Bezzecchi quella di oggi è già una prova d’appello. Se vuole davvero issarsi a pretendente credibile per il Mondiale, deve dimostrarlo con vittorie e, soprattutto, costanza di rendimento. Se invece finirà come ieri, allora resterà un ‘cacciatore di tappe’, capace di tanto in tanto di imporsi in qualche gara. 8.46 Il tracciato di Buriram, costruito fra il 2013 e il 2014, è spartano e semplice. Curiosamente, il lay-out è una sorta di copia di quello di Spielberg, senza tuttavia i... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: si parte alle 9.00, Bezzecchi sfida l’Invencible Armada

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: alle 9.00 la Sprint, Bezzecchi parte dalla pole

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: alle 9.00 le pre-qualifiche. Bezzecchi sfida le Ducati

Una selezione di notizie su Invencible Armada.

Temi più discussi: MotoGP GP Thailandia, dove vedere la gara di Buriram: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi domina le pre-qualifiche, Bagnaia fuori dalla top10; MotoGP, GP Thailandia 2026: programma, orari, tv, streaming; LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi per il riscatto. Alle 9.00 la gara.

LIVE MotoGP, Bezzecchi in pole per la gara del GP Thailandia: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streamingLa diretta della gara del GP Thailandia della Moto GP 2026: piloti in pista sul circuito di Buriram alle 9. Bezzecchi in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti in tempo ... fanpage.it

MotoGP diretta GP Thailandia: segui la gara di Bagnaia, Bezzecchi e Marquez LIVEDopo la Sprint vinta da Acosta che ha aperto il Mondiale, i piloti tornano in pista a Buriram: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it