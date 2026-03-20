LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | Acosta svetta in FP1 bene Bezzecchi Si riparte alle 20.00

Inizia la sessione di prove libere del GP Brasile 2026 di MotoGP, con Acosta che si posiziona al primo posto in FP1 e Bezzecchi che mostra un buon andamento. La sessione si conclude alle 17.12, e le attività riprenderanno alle 20.00. Per ora, questa è la situazione delle qualifiche, con i piloti che continuano a prepararsi per le prossime fasi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle ore 20.00 per le pre-qualifiche della MotoGP sulla pista di Goiania. 17.09 Di seguito la classifica definitiva della FP1: 1 Pedro Acosta KTM 1:26.688 2 Jack Miller Yamaha 1:26.775 3 Marco Bezzecchi Aprilia 1:26.918 4 Marc Marquez Ducati 1:26.975 5 Franco Morbidelli Ducati 1:27.170 6 Maverick Viñales KTM 1:27.506 7 Jorge Martin Aprilia 1:27.546 8 Fermin Aldeguer Ducati 1:27.576 9 Francesco Bagnaia Ducati 1:27.579 10 Alex Marquez Ducati 1:27.665 11 Enea Bastianini KTM 1:27.704 12 Fabio Di Giannantonio Ducati 1:27.734 13 Brad Binder KTM 1:27. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Acosta svetta in FP1, bene Bezzecchi. Si riparte alle 20.00 Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Alex Marquez in vetta, bene Bagnaia e Bezzecchi. Si riparte alle 6.20 Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marc Marquez parte forte in FP1 su pista umida, indietro Bagnaia e Bezzecchi Contenuti utili per approfondire LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; MotoGP, GP Brasile 2026: programma, orari, tv, streaming. Circuito diverso dalla F1; MotoGP, orari GP Brasile 2026: dove vedere la gara in TV e streaming; MotoGp, orari Gp Brasile: la sfida Aprilia-Ducati e l’incognita sul circuito | Dove vedere in tv e streaming (Sky, Now, TV8). LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marc Marquez vola in FP1 su asfalto umido, a breve il passaggio alle gomme slickCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Gomme slick anche per Rins. Nel frattempo Binder aumenta il suo ritmo ma non riesce ancora a migliorare il ... oasport.it MotoGP, gli orari del GP Brasile 2026: dove vedere pole, gara e Sprint RaceSecondo Gran Premio 2026 per la MotoGP, in pista in Brasile fino a domenica 22 marzo LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Si riparte dopo la gara inaugurale della Thailandia, vinta da Marco Bezzec ... sport.sky.it Mentre la MotoGP è impegnata in Brasile, questo weekend ad Austin i piloti della Harley-Davidson Bagger World Cup affronteranno due giornate di test in vista dell'appuntamento inaugurale che si svolgerà sulla pista texana in concomitanza con il Motomondi - facebook.com facebook #MotoGP #BrazilianGP DOSSIER GOIANIA MOTOGP: COSA NON TORNA IN MERITO ALL'OMOLOGAZIONE DI GRADO A DEL CIRCUITO Per ospitare la MotoGP, l'Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia ha dovuto conseguire l'omologazione di g x.com