LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si crea una fuga con nove corridori

Oggi si tiene la tappa del Giro di Catalogna 2026, con una fuga di nove corridori che si è formata durante la corsa. È possibile aggiornare la situazione in tempo reale attraverso la diretta live. Inoltre, sono in programma anche le coperture della E3 Saco Classic e della tappa di oggi del Giro di Coppi e Bartali. La corsa continua con le sue tappe programmate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 12.08: Aveva provato ad entrare in fuga il neozelandese Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), ma è stato poi riassorbito dal gruppo. 12.06: C’è stato il contrattacco di altri sei atleti e si forma un gruppo di nove atleti in testa alla corsa. In fuga ci sono anche Junior Lecerf (Soudal Quick-Step), Tobias Svarre (Uno-X Mobility), Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla), David Gonzalez (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Samuel Fernandez (Euskaltel – Euskadi) e Samuel Florez (Modern Adventure Pro Cycling). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si crea una fuga con nove corridori Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: nuovo tentativo di fuga. Si avvicina l’Alt de Sant FeliuCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13. Leggi anche: LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 4 corridori in fuga a 60 km dall’arrivo Una raccolta di contenuti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: che attesa per la battaglia sui PireneiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi La Seu d’Urgell-La Molina/Coll de Pal in tv: orari, percorso, favoriti. Sfida sui Pirenei!Quanto è stato rinviato nella giornata di ieri a causa delle avverse condizioni meteo diventa adesso ineluttabile: è il momento dell'atteso scontro tra i ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com DIRETTA LIVE - Dopo le emozioni della Milano-Sanremo continua lo spettacolo del ciclismo internazionale. Spazio al Giro di Catalogna, con una parata di big pronti a darsi battaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della prima tappa - facebook.com facebook