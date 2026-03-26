Oggi si disputa la tappa del Giro di Catalogna 2026 con un nuovo tentativo di fuga tra i ciclisti in corsa. La corsa si sta avvicinando all'Alt de Sant Feliu, un punto chiave del percorso. La cronaca in tempo reale è disponibile a partire dalle 13, consentendo di seguire gli sviluppi della gara direttamente dal vivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 13.48 Nuovo tentativo di fuga! In questo mangia e bevi che separa il gruppo dalla salita di Sant Feliu de Codines sono 6 i corridori che provano a prendere vantaggio. 13.45 Evenepoel e Pidcock, oltre ai rispettivi 3 e 2 punti nella classifica a punti, si aggiudicano anche 3 e 2 secondi di abbuono! I traguardi volanti sono sempre molto importanti nel delineare le classifiche finali nelle corse a tappe di una settimana. 13.43 Remco Evenepoel vince lo sprint del traguardo intermedio! Il belga non sembra avere grandi ripercussioni dopo la caduta di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: nuovo tentativo di fuga. Si avvicina l’Alt de Sant Feliu

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