CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Catalogna 2026. 172.7 km con partenza ed arrivo a Sant Feliu de Guixols per una prima frazione che si prospetta già interessante. Le principali asperità verranno affrontate nella prima metà di gara, con il finale che prevede alcuni saliscendi con pendenze non impegnative. Tappa che dovrebbe culminare con uno sprint adatto ai velocisti resistenti visto l’arrivo in leggera salita. Bisognerà dunque calcolare bene i tempi per lanciare al meglio la volata. Si partirà da Sant Feliu de Guíxols con il primo GPM in programma già nei primi chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la sfida tra Evenepoel e Vingegaard

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