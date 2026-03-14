LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo controlla l’azione dei due fuggitivi

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con il gruppo che tiene sotto controllo i due corridori in fuga. Al momento, i battistrada mantengono un vantaggio di 1 minuto e 13 secondi rispetto alla massa. La corsa è in pieno svolgimento e le operazioni tra i fuggitivi e il gruppo proseguono senza sosta. La diretta segue gli sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 14:42 Il vantaggio dei battistrada sul gruppo è di 1’13”. 14:40 Al comando ci sono Clement Alfonso Braz della Groupama – FDJ United e Gregor Mühlberger della Decathlon CMA CGM Team. 14:36 I corridori si avvicinano al nuovo passaggio sulla salita di Camerino (3km all’ 8.8%). 14:34 Il gruppo recupera il drappello dei cinque inseguitori. 14:33 L’azione di Jan Christen in testa al gruppo porta i suoi frutti e riduce il margine del gruppetto con Carapaz a meno di venti secondi. 14:31 Siamo a meno di quaranta chilometri dal traguardo. 14:28 Carapaz ha raggiunto il gruppetto di Filippo Ganna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei due fuggitivi Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla i quattro fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette i fuggitivi nel mirinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:50 Siamo a venti chilometri dalla conclusione. Approfondimenti e contenuti su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; DIRETTA Tirreno-Adriatico 2026 LIVE, Prima Tappa; Tirreno-Adriatico, Michael Valgren vince la quinta Tappa, Marotta-Mondolfo-Mombaroccio. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Carapaz all’attaccoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 14:28 Carapaz ha raggiunto il gruppetto di Filippo Ganna. 14:25 ... oasport.it Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it Ciclismo, Tirreno Adriatico: quinta tappa a Valgren, Del Toro nuovo leader. Il messicano secondo a Mombaraccio toglie la maglia a Pellizzari. #ANSA - facebook.com facebook La tappa piú dura di questa Tirreno Adriatico Le foto di oggi @SprintCycling #italianteam #tirrenoadriatico x.com