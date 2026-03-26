LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina l’atteso sprint
Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna 2026, con la corsa che si avvicina all’atteso sprint finale. La gara è in corso e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale, a partire dalle 13, attraverso la diretta online dedicata all’evento. La manifestazione coinvolge numerosi ciclisti che si sfidano per ottenere un risultato di rilievo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 17:16 Lanciato lo sprint! 17:15 Ottima posizione per Godon, mentre Vernon è fin troppo avanti. ULTIMO CHILOMETRO 17:14 Si accende la lotta tra i treni dei velocisti. 2 km al traguardo. 17:13 3000 metri all’arrivo! 17:11 Altra caduta, stavolta di Charmig (Uno-X-Mobility) e Leonard (EF Education EasyPost). 17:10 5 km al traguardo. 17:09 Vento contrario a rendere leggermente più duro l’arrivo della quarta tappa. 17:08 Attraversamento dell’abitato di Sant Pau de Seguries, 6000 metri al traguardo. 17:06 Pidcock potrebbe gettarsi nella mischia anche dello sprint risolutore. 🔗 Leggi su Oasport.it
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