LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | un quintetto in fuga a 140 km dall’arrivo

Oggi si svolge la seconda tappa del Giro di Catalogna 2026, con una fuga composta da cinque corridori a circa 140 chilometri dall’arrivo. La corsa è seguita in tempo reale attraverso questa diretta scritta, che fornisce aggiornamenti continui sulla situazione in gara e sugli sviluppi principali della tappa. La corsa si svolge lungo un percorso pianeggiante e collinare, con diversi tratti impegnativi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:03 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della seconda tappa del Giro di Catalogna. Frazione in corso da poco meno di 50 minuti. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Catalogna 2026. 167.4 km da Figueres a Banyoles con un percorso simile a quello inaugurale, con gli ultimi chilometri animati di diversi saliscendi che potrebbero invogliare qualche finisseur o un uomo di classifica. Gli sprinter dovranno dunque sudarsela nuovamente, proprio come accaduto nella frazione inaugurale che ha incoronato il campione francese Dorian Godon (INEOS Grenadiers). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto in fuga a 140 km dall’arrivo Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto al comando a 130 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:03 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della prima tappa del Giro di Catalogna... LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto al comando con due minuti sul gruppo ai -90 kmCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:08 Ancora una volta il francese Veistroffer ha conquistato il GPM. Altri aggiornamenti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; Giro di Catalogna 2026: il percorso e le 7 tappe ai raggi X. Si decide tutto nel circuito di Barcellona?; Giro di Catalogna 2026: sarà spettacolo con la sfida tra Vingegaard ed Evenepoel. Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?Seconda tappa per il Giro di Catalogna 2026. In scena oggi la frazione da Figueres a Banyoles, di 167,4 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: primo duello tra Evenepoel e Vingegaard? Aggiornamenti dalle 14.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Catalogna 2026. 167.4 km da ... oasport.it DIRETTA LIVE - Dopo le emozioni della Milano-Sanremo continua lo spettacolo del ciclismo internazionale. Spazio al Giro di Catalogna, con una parata di big pronti a darsi battaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della prima tappa - facebook.com facebook