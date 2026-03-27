Alle 7 di questa mattina si è svolta la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone del 2026. Le vetture di McLaren e Ferrari sono risultate distanti dalle Mercedes, che occupano le prime posizioni in classifica. Gli appassionati sono invitati a seguire gli aggiornamenti in diretta per seguire l’andamento delle qualifiche e le eventuali novità sul circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.38 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 07.00 per la FP2. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di nottata. 04.36 Miglior sessione dell’anno per ora per le McLaren che si piazzano in terza e quarta posizione, subito davanti alle Ferrari che sembrano aver chiude una FP1 tutto sommato lineare. 04.34 Va in archivio, quindi, una FP1 che conferma le previsioni, ovvero una Mercedes davanti a tutti anche a Suzuka. Buona sul giro secco, impressionante sul passo gara. 04.32 CLASSIFICA TEMPI FP1 1 George RussellMercedes 1:31.666 5 2 Kimi AntonelliMercedes +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: McLaren e Ferrari inseguono le Mercedes. Alle ore 7.00 la FP2

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