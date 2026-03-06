LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | ottimo inizio della Ferrari problemi per McLaren e Aston Martin Alle 06.00 la FP2

Alle 03.35 viene confermato che la Ferrari ha avuto un buon avvio nelle prove libere del Gran Premio d'Australia 2026, mentre McLaren e Aston Martin hanno riscontrato problemi tecnici. La sessione continua e alle 06.00 è prevista la seconda sessione di prove libere. La diretta segue l'andamento delle qualifiche e dei tempi dei team coinvolti.

03.35 Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo alle ore 06.00 per una importante FP2! Grazie e buon proseguimento di nottata! 03.34 Si chiude qui, dunque, la prima sessione di Melbourne. La sensazione è che qualcosa sia stato detto dalla FP1 ma ancora una volta qualcuno, leggasi Mercedes, abbia preferito nascondersi. 03.31 Piastri record nel T1 ma chiude a 1.075 da Leclerc ed è sesto. Non migliora nessuno. Leclerc chiude in vetta. Mercedes intanto era concentrata sul passo gara e lo ha fatto su ottimi crono. 03.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1! Andiamo a vedere gli ultimissimi crono. Leclerc volaaaaaaaaaa! 1:20.267! Primo con 469 millesimi su Hamilton. 🔗 Leggi su Oasport.it

Max Verstappen CRUSHES Opening Morning of F1 Pre-Season Testing!

