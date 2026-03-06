LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | Piastri strappa nella FP2 Mercedes e Ferrari inseguono

Nella seconda sessione di prove libere del GP Australia 2026, Piastri ha ottenuto il miglior tempo, mentre Mercedes e Ferrari si sono posizionate dietro di lui. Mercedes ha mostrato un passo gara molto competitivo, risultando più veloce rispetto a Leclerc, Verstappen e Norris, che hanno segnato tempi superiori di circa un secondo. La sessione si è svolta sotto gli occhi di appassionati e addetti ai lavori, con le squadre impegnate a valutare le prestazioni delle vetture.

06.52 Mercedes che sul passo gara sembra proprio di un altro pianeta.Leclerc, Verstappen e Norris girano 1? più lenti. 06.50 Verstappen inizia il lavoro con benzina nel serbatoio con la Red Bull e il tempo di 1'24?588 non è entusiasmante. 06.48 Russell impressionante sul passo gara in 1'23?208, mentre Antonelli stampa in 1'23?689. Leclerc torna sul tracciato con le due, probabilmente per provare il passo gara. 06.47 Russell stampa un altro giro velocissimo in 1'23?461, mentre Russell è più lento in 1'23?756. Le due Frecce d'Argento girano con le gomme dure. 06.46 Ora vedremo se le due Rosse si dedicheranno alla simulazione passo gara, mentre Russell va molto veloce in 1'23?298, mentre Antonelli in 1'24?024.