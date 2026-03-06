LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | Antonelli svetta davanti a Russell nella FP2 Ferrari in scia

Durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia 2026, Antonelli si è posizionato davanti a Russell, mentre la Ferrari ha seguito da vicino. Leclerc e Hamilton non hanno completato i loro migliori tempi durante il time-attack, lasciando spazio a potenziali miglioramenti. I piloti hanno affrontato la pista con andature diverse, senza raggiungere i risultati più veloci possibili.

06.44 Manca all’appello Norris, che ha avuto problemi tecnici con la McLaren. Vediamo la prestazione del campione del mondo. 06.43 In tutto questo, le Mercedes hanno iniziato il lavoro sui long-run, con Antonelli che gira in 1’24"0 e Russell in 1’24"4 con le hard. 06.41 Hamilton migliora e sale in quarta posizione a 0"321 da Piastri. Ferrari che fatica in questa simulazione da qualifica. 06.36 Piastri suona la campana con la McLaren e si porta in vetta in 1’19"729 a precedere di 0"214 Antonelli e di 0"320 Russell. Leclerc migliora, ma è quinto ora 0"562. Verstappen sale in sesta posizione a 0"637. 06.34 Leclerc ed Hamilton non hanno massimizzato la prestazione come avrebbero potuto nel time-attack, per cui è verosimile pensare che ci sia margine. 🔗 Leggi su Oasport.it

