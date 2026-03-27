Benvenuti alla copertura in tempo reale della E3 Saxo Classic 2026, corsa ciclistica che si svolge tra partenza e arrivo ad Harelbeke. La competizione vede il ritorno di Van der Poel e la presenza di Pedersen tra i favoriti. Seguite gli aggiornamenti per tutte le fasi della gara e le principali novità in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della E3 Saxo Classic 2026, con partenza e arrivo ad Harelbeke. La classica fiamminga è giunta alla sua 68esima edizione. Il percorso misura 208.5 km e include 16 muri, alcuni su asfalto e alcuni sul pavé, e più di 3000 metri di dislivello. Dopo una trentina di km inizierà il Kattemberg, primo strappo, di 800 metri al 6% medio. Successivamente ci saranno altre due ascese, La Houppe e Bergten Stene, prima di entrare nella fase più dura della corsa. Dal km 107 al km 189 ci saranno da affrontare 13 muri, che decideranno la corsa. L’ Oude Kruisberg (0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: torna Van der Poel, attenzione a Pedersen

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