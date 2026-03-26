Ad Harelbeke torna la E3 Saxo Classic, una delle prove più attese nel calendario del ciclismo internazionale. La corsa si svolge su strade caratterizzate da muri e settori in pavé, elementi che richiedono grande resistenza ai corridori. Tra i favoriti figura il nome di un ciclista che cerca di vincere per la terza volta consecutiva, puntando a consolidare il suo successo.

Il calendario del ciclismo internazionale è entrato in quella fase della stagione dove a ricoprire il ruolo di protagonisti sono i muri e i settori in pavé. Cominciano infatti le grandi classiche del Nord e tra le prime c’è la E3 Saxo Classic, arrivata alla sua sessantottesima edizione, con partenza ed arrivo ad Harelbeke e dove l’uomo più atteso è senza alcun dubbio Mathieu Van der Poel, che va a caccia del tris dopo i successi delle ultime due stagioni. Il tracciato segue sostanzialmente quello delle edizioni passate, con partenza e arrivo nella cittadina belga dopo un totale di 208,5 chilometri. Lungo il percorso i corridori dovranno superare sedici muri e attraversare sette tratti in pavé. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo, torna lo spettacolo ad Harelbeke con la E3 Saxo Classic. Van der Poel a caccia del tris

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