Dove vedere in tv la E3 Saxo Classic 2026 | programma orari streaming

La stagione delle Classiche è iniziata con la vittoria di Tadej Pogacar alla Milano-Sanremo, evento che ha attirato l’attenzione degli appassionati. Per seguire la E3 Saxo Classic 2026, ci sono diverse opzioni di visione disponibili in tv e streaming, con programmi e orari specifici distribuiti durante la giornata. I dettagli sulla trasmissione variano a seconda della piattaforma scelta e del canale di riferimento.

La stagione delle Classiche si è aperta ufficialmente con il trionfo di Tadej Pogacar al termine di un’edizione della Milano-Sanremo dalle mille emozioni. Il calendario però non conosce soste e, in una settimana che propone l’odierna Brugge-De Panne e si conclude con la Gand-Wewelgem di domenica, propone una delle tappe immancabili del panorama internazionale. Si corre venerdì 27 Marzo la E3 Saxo Classic. La corsa in linea, giunta alla sessantottesima edizione, parte da Harelbeke e ad Harelbeke si conclude dopo aver percorso 208,5 km. I ciclisti, presenti al via le 18 formazioni del circuito WorldTour, si sfidano per designare il nome del successore di Mathieu van der Poel, vincitore dello scorso anno davanti a Mads Pedersen e a Filippo Ganna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la E3 Saxo Classic 2026: programma, orari, streaming Articoli correlati Dove vedere in tv il Kooyong Classic 2026: orari, programma, streamingNella settimana antecedente gli Australian Open 2026 di tennis, si giocherà, sempre a Melbourne, la nuova edizione del Kooyong Classic, torneo... Dove vedere in tv il Kooyong Classic 2026: orari, programma, streaming, chi parteciperàNell’elenco dei partecipanti sono presenti ben tre italiani, ovvero Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini: il primo arriva da Hong... Altri aggiornamenti su Saxo Classic Temi più discussi: E3 Saxo Classic 2026: percorso, programma e dove vedere la corsa in diretta · Ciclismo su strada; Dove vedere la Volta a Catalunya 2026 in TV e streaming? Diretta solo su Eurosport/Discovery; Ciclismo, arrivano le Classiche del Nord: tutti i pronostici di Luca Gregorio; Mads Pedersen rinuncia alla Milano-Sanremo: Spera di rientrare per le classiche del Nord. E3 Saxo Classic 2026: percorso, programma e dove vedere la corsa in diretta · Ciclismo su stradaIl calendario delle Classiche del ciclismo su strada trova il pavè fiammingo: il 27 marzo si corre la E3 Saxo Classic 2026, scopri il percorso e dove vedere la corsa. olympics.com Dove vedere la Volta a Catalunya 2026 in TV e streaming? Diretta solo su Eurosport/Discovery© Volta a CatalunyaLa Volta a Catalunya 2026 avrà copertura TV e Streaming quotidiana ... msn.com E3 Saxo Classic 2026, Isaac Del Toro potrebbe fare il debutto sul pavè x.com [CICLISMO&TURISMOEUROPA] E3 Saxo Classic: la corsa che anticipa il Giro delle Fiandre Oltre 200 km, 17 muri e un finale spettacolare. Ci sono corse che si guardano. E poi ci sono corse che si sentono. La E3 Saxo Classic appartiene alla seconda cat - facebook.com facebook