Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna, con aggiornamenti disponibili in diretta a partire dalle 11. Tra i corridori presenti, torna in gara Van der Poel e sono attesi Pedersen e Trentin. La corsa si svolge in un percorso che prevede diversi tratti impegnativi, con la possibilità di cambiamenti nella classifica generale. La cronaca degli eventi sarà trasmessa in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della E3 Saxo Classic 2026, con partenza e arrivo ad Harelbeke. La classica fiamminga è giunta alla sua 68esima edizione. Il percorso misura 208.5 km e include 16 muri, alcuni su asfalto e alcuni sul pavé, e più di 3000 metri di dislivello. Dopo una trentina di km inizierà il Kattemberg, primo strappo, di 800 metri al 6% medio. Successivamente ci saranno altre due ascese, La Houppe e Bergten Stene, prima di entrare nella fase più dura della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: torna Van der Poel, attenzione a Pedersen, c’è Trentin

Articoli correlati

LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: torna Van der Poel, attenzione a PedersenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della E3 Saxo Classic 2026, con...

Ciclismo, torna lo spettacolo ad Harelbeke con la E3 Saxo Classic. Van der Poel a caccia del trisIl calendario del ciclismo internazionale è entrato in quella fase della stagione dove a ricoprire il ruolo di protagonisti sono i muri e i settori...

Aggiornamenti e notizie su Saxo Classic

Temi più discussi: Dove vedere in tv la E3 Saxo Classic 2026: programma, orari, streaming; L'ultimo esame prima del Fiandre, van der Poel cerca il tris: la guida completa; E3 Saxo Classic in Diretta Streaming | DAZN IT; E3 Saxo Classic 2026, Isaac Del Toro potrebbe fare il debutto sul pavé? Ah no, era Tibor Del Grosso.

LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: torna Van der Poel, attenzione a PedersenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della E3 Saxo Classic 2026, con partenza e ... oasport.it

E3 Saxo Classic 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Van der Poel alla ricerca del trisLa settimana dedicata alle classiche del Nord proseguirà oggi con l'appuntamento con l'E3 Saxo Classic 2026. La corsa fiamminga, giunta alla sua ... oasport.it

Presentazione Percorso e Favoriti E3 Saxo Classic 2026 x.com

Due anni fa ad Harelbeke, il Piccolo Fiandre! E3 Saxo Classic 2024, la corsa di Harelbeke, conosciuta anche come il Piccolo Fiandre. Una corsa speciale, una sorta di anticipazione di quella giornata magica che è la Ronde. In quell'edizione, Mathieu Van der - facebook.com facebook