LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA | sono in sei al comando della corsa

Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna, con aggiornamenti in tempo reale disponibili dalle 11. Sei corridori sono al comando della corsa. La gara si sviluppa lungo un percorso che comprende diverse salite e discese, con vari attacchi e contrattacchi tra i ciclisti in testa. La diretta segue passo dopo passo le fasi principali dell'evento, offrendo un quadro dettagliato dell'andamento della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 15.20 Termina per i corridori l’Oude Kruisberg, 4 km all’inizio dell’E3 Col Karnemelkbeekstraat (1.5 km al 5.4%). 15.17 Insieme alla Bahrain Victorious sono in testa al gruppo XDS Astana, Alpecin Premier Tech e Soudal Quick Step. Il plotone ha già guadagnato 20? sulla fuga, grazie a questo cambio di ritmo. 15.15 Accelerazione in gruppo da parte della Bahrain Victorious, capitanata da Matej Mohoric. L’esperto corridore sloveno vuole probabilmente prendere lo strappo nelle prime posizioni del gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: sono in sei al comando della corsa Articoli correlati LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: all’attacco in sei, 120 chilometri al traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11. LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: all’attacco in sei, provano a rientrare tre uominiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11. Una raccolta di contenuti su Saxo Classic Temi più discussi: Dove vedere in tv la E3 Saxo Classic 2026: programma, orari, streaming; L'ultimo esame prima del Fiandre, van der Poel cerca il tris: la guida completa; E3 Saxo Classic 2026, la startlist definitiva; E3 Saxo Classic in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: sono in sei al comando della corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA ... oasport.it E3 Saxo Classic 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Van der Poel insegue il trisLa settimana dedicata alle classiche del Nord proseguirà oggi con l'appuntamento con l'E3 Saxo Classic 2026. La corsa fiamminga, giunta alla sua ... oasport.it E3 Saxo Classic 2026: Mads Pedersen resta incerto sulle condizioni, oggi è un test per valutare la forma dopo il rientro. Il danese punta anche al secondo posto, in attesa di vedere se potrà scendere in campo come capitano. Leggi l’articolo completo. x.com E3 Saxo Classic: Van der Poel insegue il tris al "Piccolo Fiandre". 16 muri e 208km. Pedersen, Stuyven e Vermeersch pronti a sorprendere. Chi vincerà ad Harelbeke Segui la nostra diretta #E3SaxoClassic #ciclismo https://www.tuttobiciweb.it/article/17745 - facebook.com facebook