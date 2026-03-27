LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA | all’attacco in sei 120 chilometri al traguardo

Oggi si svolge una tappa del Giro di Catalogna, con partenza alle 11. La corsa prevede 120 chilometri e vede sei corridori al comando. La diretta viene trasmessa in tempo reale, permettendo di seguire gli sviluppi della gara fino al traguardo. Sono previsti aggiornamenti costanti per seguire gli spostamenti e le azioni dei ciclisti lungo il percorso.

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