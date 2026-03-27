LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA | all’attacco in sei provano a rientrare tre uomini
Alle 11 è iniziata la tappa odierna del Giro di Catalogna, con sei corridori in fuga. Tre di loro cercano di rientrare sul gruppo principale, mentre la corsa prosegue lungo il percorso. La diretta viene aggiornata in tempo reale con gli sviluppi della gara.
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