LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA | in sei al comando iniziano i movimenti in gruppo

Oggi si tiene la tappa del Giro di Catalogna, con sei corridori al comando e primi tentativi di fuga di gruppo. La corsa è visibile in diretta, con aggiornamenti disponibili online a partire dalle 11. La gara prosegue con diverse iniziative tra i ciclisti lungo il percorso.

15.42 Il corridore sloveno è seguito a ruota da Mikkel Frølich Honoré (EF Education EasyPost). 15.41 Ancora movimenti in gruppo, attacco di Jan Tratnik (Red Bull – BORA – hansgroe). 15.40 A 85 km dalla conclusione in testa alla corsa ci sono Bastien Tronchon (Groupama – FDJ United), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Michiel Lambrecht (Team Flanders – Baloise), Luke Durbridge (Team Jayco AlUla), Stan Dewulf (Decathlon CMA CGM Team) e Sven Erik Bystrøm (Uno-X Mobility). Dietro di loro, a 2’52”, ci sono Sean Flynn (Team Picnic PostNL), Henri-François Renard-Haquin (Team Picnic PostNL) e Vojtech Kmínek (Burgos Burpellet BH),... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: in sei al comando, iniziano i movimenti in gruppo Articoli correlati LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: sono in sei al comando della corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11. LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: all’attacco in sei, 120 chilometri al traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11. Contenuti utili per approfondire Saxo Classic Temi più discussi: Dove vedere in tv la E3 Saxo Classic 2026: programma, orari, streaming; L'ultimo esame prima del Fiandre, van der Poel cerca il tris: la guida completa; E3 Saxo Classic 2026, la startlist definitiva; E3 Saxo Classic in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: sono in sei al comando della corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA ... oasport.it E3 Saxo Classic 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Van der Poel insegue il trisLa settimana dedicata alle classiche del Nord proseguirà oggi con l'appuntamento con l'E3 Saxo Classic 2026. La corsa fiamminga, giunta alla sua ... oasport.it E3 Saxo Classic 2026: Mads Pedersen resta incerto sulle condizioni, oggi è un test per valutare la forma dopo il rientro. Il danese punta anche al secondo posto, in attesa di vedere se potrà scendere in campo come capitano. Leggi l’articolo completo. x.com Si corre oggi l’edizione numero 68 della E3 Saxo Classic di Harelbeke, un vero e proprio antipasto del Giro delle Fiandre, con il passaggio sui mitici Oude Kwaremont e Paterberg. - facebook.com facebook