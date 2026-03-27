LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA | in sei al comando iniziano i movimenti in gruppo

Da oasport.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si tiene la tappa del Giro di Catalogna, con sei corridori al comando e primi tentativi di fuga di gruppo. La corsa è visibile in diretta, con aggiornamenti disponibili online a partire dalle 11. La gara prosegue con diverse iniziative tra i ciclisti lungo il percorso.

15.42 Il corridore sloveno è seguito a ruota da Mikkel Frølich Honoré (EF Education EasyPost). 15.41 Ancora movimenti in gruppo, attacco di Jan Tratnik (Red Bull – BORA – hansgroe). 15.40 A 85 km dalla conclusione in testa alla corsa ci sono Bastien Tronchon (Groupama – FDJ United), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Michiel Lambrecht (Team Flanders – Baloise), Luke Durbridge (Team Jayco AlUla), Stan Dewulf (Decathlon CMA CGM Team) e Sven Erik Bystrøm (Uno-X Mobility). Dietro di loro, a 2’52”, ci sono Sean Flynn (Team Picnic PostNL), Henri-François Renard-Haquin (Team Picnic PostNL) e Vojtech Kmínek (Burgos Burpellet BH),... 🔗 Leggi su Oasport.it

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