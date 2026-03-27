LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA | lotta per cercare la fuga giusta

Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna, con aggiornamenti disponibili dalle 11 in diretta. La corsa vede diversi ciclisti impegnati in una sfida per trovare la fuga decisiva e ottenere un vantaggio sulla concorrenza. La gara prosegue con vari tentativi di attacco e movimenti di squadra, mentre gli atleti affrontano le salite e i tratti pianeggianti del percorso.

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