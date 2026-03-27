Live drawing manga a Vicolungo

Sabato 18 aprile, nel negozio Mondadori di Vicolungo, si terrà un evento di disegno dal vivo dedicato al manga. Dalle 15 alle 17, i partecipanti potranno assistere alla realizzazione di illustrazioni manga e mettere in pratica le proprie idee creative. L'iniziativa si rivolge a chi desidera scoprire o approfondire la tecnica del disegno manga in un momento dedicato alla creatività.

I mangaka disegnano dal vivo. Il pubblico suggerisce. Una storia prende forma. Con Federica Di Meo, Fausto Chiodoni e Ivana Murianni Sabato 18 aprile, dalle 15 alle 17, nel Mondadori Bookstore di Vicolungo, un pomeriggio dedicato al mondo manga e alla creatività dal vivo. I mangaka Federica Di Meo, Fausto Chioppini e Ivana Murianni daranno vita a una storia in tempo reale partendo dai suggerimenti del pubblico. Personaggi, ambientazioni, emozioni. tutto nascerà davanti ai vostri occhi, fino a costruire una storia condivisa. Focus sulla rivista Manga Issho, la prima rivista di manga europea. A seguire: firmacopie con dedica. In collaborazione con Star Comics e Vicolungo the Style Outlets. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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