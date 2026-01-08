Un gennaio all’insegna di nuovi manga targati J-Pop Manga

Gennaio 2026 porta una selezione di nuovi manga targati J-POP Manga, parte di Edizioni BD. Le uscite di inizio anno includono titoli di autori rinomati e novità che arricchiranno le librerie degli appassionati. Questa stagione rappresenta un’occasione per scoprire storie diverse e coinvolgenti, consolidando la posizione di J-POP Manga nel panorama editoriale italiano.

Il 2026 si prospetta un grande anno per gli amanti dei manga. Infatti Edizioni BD & J-POP Manga ha presentato le nuove uscite di gennaio, con nuovi titoli e grandi autori. Ecco il comunicato stampa: Ha inizio un anno ricco di belle sorprese a marchio Edizioni BD & J-POP Manga! Nel cuore dell’impero mongolo del XIII secolo una schiava persiana cerca riscatto grazie alle conoscenze antiche trasmesse dalla sua famiglia. Arriva sugli scaffali a gennaio la serie plurinominata ai Manga Taisho e vincitrice ai Kono Manga Ga Sugoi! Jaadugar – A Witch in Mongolia di Tomato Soup. Una chicca da non perdere per chi ama I diari della speziale e I giorni della sposa! L’adattamento animato della serie è in fase di realizzazione a opera dello stesso studio di produzione dell’anime di DanDaDan e l’uscita è stata annunciata proprio per il 2026. 🔗 Leggi su Screenworld.it

