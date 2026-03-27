LIVE Bolelli Vavassori-Arends Smith 2-1 ATP Miami 2026 in DIRETTA | gli azzurri non sfruttano due palle break ad inizio match

Durante il match tra le coppie BolelliVavassori e ArendsSmith agli ATP Miami 2026, gli italiani hanno avuto due occasioni di break all'inizio, ma non le hanno sfruttate. La partita prosegue con il punteggio di 2-1. Sono previsti aggiornamenti in diretta anche per gli incontri di Sinner contro Zverev e per le doppie di Errani e Paolini.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-MERTENSZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) Programma BolelliVavassori-ArendsSmith – Programma Sinner-Zverev Seconda palla. 30-0 Arends impatta male la pallina con la racchetta, servizio vincente di Vavassori. 15-0 Ottima prima dell’azzurro, Bolelli chiude con lo smash. Vavassori ricomincia il giro al servizio. 3-1 BREAK VAVASSORIBOLELLI! Incredibile, fallo di piede di Arends! Gli azzurri conquistano così il break! Seconda. 40-40 Questa volta la volée di rovescio dell’australiano non resta in campo, vista la pesantezza del dritto di Bolelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri non sfruttano due palle break ad inizio match Articoli correlati LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano un posto in finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma Bolelli/Vavassori-Arends/Smith – Programma Sinner-Zverev Buongiorno e benvenuti alla diretta live... LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith 1-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il match inizia con il servizio degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO... Tutti gli aggiornamenti su LIVE Bolelli Vavassori Arends Smith 2 1... Temi più discussi: Bolelli/Vavassori-Arends/Smith oggi, ATP Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming; Bolelli/Vavassori in semifinale nel doppio; Diretta Bolelli - Vavassori - Arends - Smith (Miami Open presented by Itau); Bolelli e Vavassori stasera in campo per la finale a Miami. LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri subiscono il contro break nel quinto gameCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO ... oasport.it Bolelli/Vavassori-Arends/Smith oggi, ATP Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dall'olandese Sander Arends e dall'australiano John-Patrick Smith nella semifinale del ... oasport.it SEMIFINALI AZZURRE OGGI A MIAMI Bolelli/Vavassori-Smith/Arends h 19.10 Sinner - Zverev h 0.00 Errani/Paolini - Mertens/Zhang h 1.10 Forza azzurri!! - facebook.com facebook Bole e Wave volano in semifinale a Miami La coppia azzurra sfiderà i vincitori della sfida tra Kraijcek/Mektic e Arends/Smith @BMWItalia | #MiamiOpen x.com