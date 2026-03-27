LIVE Bolelli Vavassori-Arends Smith 1-0 ATP Miami 2026 in DIRETTA | il match inizia con il servizio degli azzurri

Il match tra Bolelli e Vavassori contro Arends e Smith è iniziato con gli azzurri al servizio. La partita si svolge nell’ambito del torneo ATP di Miami, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. Successivamente, sono in programma anche incontri tra altri giocatori, tra cui Sinner e Zverev, e tra le coppie ErraniPaolini e MertensZhang.

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