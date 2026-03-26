Mondiali 2026 Italia-Irlanda del Nord 2-0 | gol di Tonali e Kean | martedì la finale

L’Italia ha raggiunto la finale dei Mondiali 2026 dopo aver battuto l’Irlanda del Nord 2-0 in una partita giocata a Bergamo. Nel primo tempo, la squadra ha avuto difficoltà a sbloccare il risultato, ma nel secondo tempo sono arrivati i gol di Tonali e Kean. La partita si è conclusa con la vittoria degli Azzurri, che martedì disputeranno la finale del torneo.