Mondiali 2026 Italia-Irlanda del Nord 2-0 | gol di Tonali e Kean | martedì la finale
L’Italia ha raggiunto la finale dei Mondiali 2026 dopo aver battuto l’Irlanda del Nord 2-0 in una partita giocata a Bergamo. Nel primo tempo, la squadra ha avuto difficoltà a sbloccare il risultato, ma nel secondo tempo sono arrivati i gol di Tonali e Kean. La partita si è conclusa con la vittoria degli Azzurri, che martedì disputeranno la finale del torneo.
Bergamo, 26 marzo 2026 – L’Italia stacca il pass per la finale dei Mondiali 2026. Gli Azzurri s’impongono per 2-0 contro l’Irlanda del Nord: dopo un primo tempo complicato, gli uomini di Gattuso la sbloccano grazie alle reti di Tonali e Kean. Ora l’Italia tornerà in campo martedì per l’ultimo atto in casa di Galles o Bosnia. (Foto: X @Azzurri). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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