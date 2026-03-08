Iran strage nella scuola | un video smentisce Trump e accusa gli Stati Uniti

Un video diffuso oggi mette in discussione le affermazioni di Donald Trump che aveva accusato l'Iran per l’attacco alla scuola femminile di Minab, in Iran, avvenuto il 28 febbraio. In quell'occasione, 160 bambine e 14 insegnanti sono rimasti uccisi. La vicenda ha coinvolto Stati Uniti e Israele, ma il nuovo materiale suggerisce una versione diversa dei fatti.

Iran, Meloni: "Italia non è in guerra ma rischia conseguenze. Opposizione non faccia polemica spicciola"

La risposta del presidente degli Stati Uniti a domanda sul possibile ruolo dell'Italia nel conflitto. Peppe Provenzano: "Il Governo è in grado di smentire nella maniera più chiara queste dichiarazioni".