Torrente Armo peggiora lo sversamento di liquami | rischio per ambiente e salute

Il Comitato di quartiere di Ravagnese, S. Elia e Saracinello segnala che lo sversamento di liquami nel Torrente Armo si è intensificato, peggiorando la situazione già denunciata a febbraio. La perdita di liquami continua a contaminare l’acqua e rischia di danneggiare l’ambiente circostante. La segnalazione urgente inviata tramite Pec ai responsabili comunali sottolinea la gravità del problema e la necessità di interventi immediati. La situazione si aggrava giorno dopo giorno e si teme un impatto più ampio sulla salute pubblica.

L'allarme ambientale viene lanciato dal Comitato di quartiere Ravagnese -S.Elia e Saracinello che chiede l'intervento urgente da parte del Comune Una nuova allerta ambientale arriva dal Comitato di quartiere di Ravagnese, S. Elia e Saracinello, che oggi ha inviato una Pec urgente ai settori competenti del Comune per segnalare una grave perdita fognaria nel Torrente Armo, già denunciata lo scorso 9 febbraio. Secondo quanto riportato nella missiva, la situazione è "peggiorata, con uno sversamento continuo di liquami che rappresenta un serio rischio per l'ambiente e per la salute pubblica".