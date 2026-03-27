L'Inter Miami ha dedicato una tribuna nel suo nuovo stadio a Lionel Messi, il campione argentino. La sezione porta il nome del calciatore come riconoscimento della sua presenza nel club e del suo ruolo all’interno della squadra. La tribuna è stata ufficialmente presentata durante l’inaugurazione del nuovo impianto, in un evento a cui hanno partecipato vari rappresentanti del club e tifosi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’Inter Miami, il club di Major League Soccer fondato nel 2018, ha annunciato ufficialmente che il loro prossimo stadio presenterà una tribuna dedicata a Lionel Messi. Questa decisione, senza precedenti nel mondo del calcio americano, rappresenta un tributo significativo a un giocatore che sta ancora scrivendo la sua storia sul campo. Messi, considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, ha incantato i fan di tutto il mondo e il suo arrivo negli Stati Uniti ha portato una nuova ondata di attenzione verso il calcio nel paese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - L’Inter Miami presenta la tribuna Messi nel nuovo stadio, un tributo al campione argentino.

Articoli correlati

Donald Trump con Messi e il Miami alla Casa Bianca, parte il comizio su Cuba e Iran: le facce del campione argentino alle spalle – Il videoDoveva essere la celebrazione del titolo MLS dell’Inter Miami, si è trasformata in una conferenza di guerra.

Leggi anche: Messi è tornato! Doppietta clamorosa e vittoria in rimonta per l'Inter Miami

Approfondimenti e contenuti su Inter Miami

Temi più discussi: Messi segna il gol numero 900 in carriera, ma l'Inter Miami esce dalla Champions nordamericana; New York City - Inter Miami 2:3; Inter Miami-Nashville SC: analisi e probabili formazioni 18/03/2026 Concacaf Champions Cup; L'Inter Miami sta facendo un ottimo lavoro anche coi giovani, al punto da aver schierato sette giocatori cresciuti nel vivaio in una partita di MLS.

Messi è a casa: rinnovo ufficiale con l'Inter Miami nel nuovo stadioÈ a casa. Con queste parole e un video emozionante pubblicato sui social, l’Inter Miami ha annunciato il rinnovo di Lionel Messi, che prolunga la sua avventura in MLS fino al dicembre 2028. Il ... tuttosport.com

L'Inter Miami vale più di Inter e Milan: c'è il fattore MessiSe dici Lionel Messi dice Inter Miami e se dici Inter Miami dici Leo Messi. Un connubio che si sta rivelando vincente anche oltre il piano del campo dove, comunque, i risultati si vedono. Da quando ... calciomercato.com

Il Nu Stadium debutterà nel weekend del 4-5 aprile, quando l’Inter Miami affronterà l’Austin, e ospiterà 26.700 spettatori. Una delle tribune porterà il nome del calciatore che ha messo questo giovane club sulla mappa del mondo del calcio, Lionel Messi. I tifosi x.com

Il Nu Stadium debutterà nel weekend del 4-5 aprile, quando l’Inter Miami affronterà l’Austin, e ospiterà 26.700 spettatori. Una delle tribune porterà il nome del calciatore che ha messo questo giovane club sulla mappa del mondo del calcio, Lionel Messi. I tifosi - facebook.com facebook